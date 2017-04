Dochters Kaat Tilley zetten modemerk voor onbepaalde duur stop

Door: TVM

11/04/17 - 19u00

Epiphany en Rebecca. © photo news.

Toen ontwerpster Kaat Tilley in 2012 overleed, besloten haar twee dochters Rebekka en Epiphany haar werk verder te zetten. Maar daar stoppen ze nu (tijdelijk) mee. Na hun pauze willen ze nog wel iets met het merk doen, maar "dat hoeft geen modecollectie te zijn", zegt Epiphany in Het Nieuwsblad.

In 2012 stierf de bekende Vlaamse modeontwerpster Kaat Tilley erg onverwachts aan een virale infectie. Tilly studeerde cum laude af aan de mode-academie in Antwerpen, met haar eindcollectie 'Mahler and Venice'. Ze stond bekend om haar erg romantische en etherische stijl, waarin vooral lange avondjurken met de aandacht gingen lopen. De ontwerpster had heel wat vaste fans in eigen land, maar haar stijl werd ook bij heel wat beroemdheden gesmaakt. Zo ontwierp ze onder meer outfits voor Barbra Streisand, Diana Ross, Naomi Campbell en Halle Berry.



Gelukkig erfden haar twee dochters Rebekka (30) en Epiphany (25) Vanderhaeghen haar talent en besloten ze haar werk verder te zetten. Vijf jaar lang brachten ze collecties uit die het dromerige van Tilleys oeuvre met een hippe bohemiensfeer verbonden. Maar in augustus stoppen ze er voor onbepaalde duur mee. "We hadden geen tijd meer om stil te staan bij het leven en onze gevoelens", zegt Epiphany in Het Nieuwsblad. "Ook niet bij het overlijden van ons moeder. Nu maken we tijd om haar overlijden te verwerken."



Epiphany trekt met haar rugzak op wereldreis, Rebekka gaat een paar maanden naar Italië. De beslissing volgt op de verkoop van het domein van hun moeder, dat twee maanden aansleepte. Het merk volledig laten doodbloeien is volgens Epiphany geen optie, maar ze wil niet beloven dat er nog kledingcollecties komen. "Voor hetzelfde geld doen we alleen nog performances".