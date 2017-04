Britse Vogue krijgt eerste mannelijke hoofdredacteur ooit die ook nog zwart en homo is

Edward Enninful is hier te zien in een campagne van Swarovski. © Instagram @edward_enninful.

De kogel is door de kerk: Edward Enninful wordt de nieuwe hoofdredacteur van de Britse Vogue. Hij volgt daarmee Alexandra Shulman op die 25 jaar lang aan het roer stond van het modemagazine. Enninful wordt de eerste mannelijke hoofdredacteur van het blad, en meteen ook de eerste zwarte en eerste homoseksueel die de koers van Vogue UK mag bepalen.

Edward Enninful hier samen met Naomi Campbell. © reuters.

Toen Alexandra Shulman begin dit jaar bekend maakte een punt te zetten na een carrière van 25 jaar bij de Britse Vogue, werd druk gespeculeerd over wie de nieuwe hoofdredactrice van het magazine zou worden. Dat het een hoofdredacteur geworden is die haast niet meer van Shulman kan verschillen, is best wel verrassend.



Jongste moderedacteur

Edward Enninful, zoon van twee Ghanese immigranten, groeide op in een buitenwijk van Londen. Op zijn 16de werd hij ontdekt als model, om op zijn 18de al de jongste moderedacteur van i-D magazine ooit te worden. Daarna deed hij nog ervaring op bij magazines als de Amerikaanse en Italiaanse Vogue, om uiteindelijk bij W Magazine aangesteld te worden als 'creative and fashion director'. Verder staat hij ook bekend om zijn stylingwerk bij verschillende toonaangevende modecampagnes.



Celebrities

In tegenstelling tot Shulman is hij beste maatjes met celebrities als Madonna, Naomi Campbell, Kate Moss en Gigi Hadid en hij overtuigde die allemaal al om voor de meest uitdagende fotoshoots te poseren. Shulman gebruikte daarentegen liever geen celebs. Dat Enninful zijn bekende kenniskring zal gebruiken voor zijn nieuwe job bij Vogue, staat als een paal boven water. We zijn al benieuwd naar hoe hij zijn stempel op het magazine gaat drukken.



Hij gaat vanaf 1 augustus aan de slag bij de Britse Vogue.