Dit doet Botox met je lichaam

Op een dag sta je op en daar zijn ze dan. De kleine gevreesde kreukjes in je gezicht, rimpels. De ene persoon kan er beter mee om als de andere. Eens de plooitjes in de huid er zijn, gaan ze niet meer weg. Botox is voor sommigen dan de perfecte oplossing. Maar wat doet zo'n spuitje nu eigenlijk?

Botox is een natuurlijk eiwit dat gemaakt wordt door een bacterie, Clostridium Botulinum. Het wordt al jaren gebruikt voor verschillende neurologische redenen, tegen migraine bijvoorbeeld. 15 jaar geleden werd per toeval ontdekt dat het ook esthetisch gebruikt kan worden. Veel gevaar komt bij zo'n spuitje niet kijken. De botox die gebruikt wordt, is namelijk al meerdere keren sterk verdund, en er kan in principe alleen iets fout lopen als het op een verkeerde manier ingespoten wordt. Raadpleeg daarom altijd een arts die weet waar hij mee bezig is, zodat je geen slachtoffer wordt van de beperkt risico's die bij het product komen kijken. Lees ook Hoe slecht zijn gezichtsmaskers voor je huid?

"Mannen krijgen vroeger rimpels, maar vrouwen krijgen er meer"

1. Je spierspanning vermindert

Als je het voor esthetische redenen gebuikt dan wordt het in de spiervezels gespoten die ervoor zorgen dat je rimpels krijgt. Wanneer de botox op de juiste plaats zit wordt je zenuwgeleiding geblokkeerd. Je hersenen zullen nog steeds willen dat de spier beweegt maar dat is in principe onmogelijk, want de spier kan zich door de botox niet meer helemaal aanspannen. Op die manier zullen je rimpels minder zichtbaar zijn en er zullen er ook geen nieuwe bijkomen.

2. Het blijft lokaal

Botox gaat niet na een inspuiting in heel je lichaam terecht komen. Het blijft alleen op de plaats waar het ingespoten werd en blijft binnen een straal van 3 cm. Je gaat dus niet ineens botox in je teen hebben zitten wanneer je het in je gezicht laat inspuiten.

3. Je hebt nog gevoel

Een typisch stereotype rond botox is dat mensen vaak denken dat botox als een verdoving werkt. Je hebt echt nog gevoel na zo'n spuitje en dat is ook normaal. Dit komt doordat we twee soorten zenuwen in ons lichaam hebben. De ene zorgt ervoor dat je kan bewegen en de andere laat ons die beweging voelen. De enige zenuw die effect zal ondervinden van de botox is degene die zorgt voor de beweging.

4. De injectieplaats kan rood worden en opzwellen

Je kan na een spuitje botox nog steeds op een normale manier functioneren. Maar dan misschien wel met een gezwollen gezicht. Meestal duurt de zwelling niet erg lang en is het op enkele uurtjes al een stuk minder. Wat wel in sommige gevallen kan gebeuren, maar niet zo vaak voorkomt is dat de plaats waar botox ingespoten werd wat blauw wordt. Let er vooral op dat je voor een dokter kiest die weet wat hij doet. Een goede techniek zorgt voor minder kans op blauwe plekken.