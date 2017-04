Budgetmerk Essence bestaat 15 jaar: dit zijn onze favoriete producten

© thinkstock.

15 jaar geleden bracht Christina Oster-Daum budgetmake-up opnieuw tot leven met haar eigen merk: Essence. De rest is geschiedenis. In korte tijd werd Essence hét merk voor jonge meisjes die net met make-up beginnen, en is het in quasi elke drogisterij te vinden. En ook wij zijn niet vies van een goed budgetproduct: ter ere van deze vijftiende verjaardag selecteren wij dan ook graag onze favorieten!

1. Ik heb concealers met hopen, de ene nog duurder dan de ander, en toch is dé concealer die ik overal mee naartoe sleur deze kleine tube van Essence. Hij droogt niet uit, blijft de hele dag zitten en is zowel geschikt voor wallen als kleine onzuiverheden. En dat voor nog geen 3 euro.

Get Picture Ready! concealer, € 2,99 bij Kruidvat



2. Mijn wimpers mogen dan best lang zijn, veel volume en krul hebben ze niet. Deze mascara van Essence brengt daar met een paar stroken verandering in. Een echte budgettopper als je het mij vraagt.

Volume Stylist 18H Lash Extension Mascara, € 2,99 bij Kruidvat



3. Met het festivalseizoen in aantocht zijn deze gouden neptattoos het ideale accessoire voor de komende zomer.

Metallic flash tattoos, € 2,39 bij Kruidvat



4. Het ziet er niet naar uit dat de matte lipsticks snel uit het straatbeeld zullen verdwijnen. Wil je dezelfde matte look maar zonder het uitdrogende effect? Dan zijn matte lipglossjes dé oplossing. En voor de prijs hoef je het ook al niet te laten.

Matt Matt Matt lipgloss, € 2,39 bij Kruidvat



5. Niets zo ontspannend als een oogmaskertje zo nu en dan. Breng ze 's avonds aan voor de televisie voor de ultieme relaxatie, of gebruik ze net 's ochtends tijdens het tandenpoetsen als een opfrisser net voor je naar je werk vertrekt. Wakkere blik gegarandeerd!

Cooling & Relaxing Oogpads, € 1,99 bij Kruidvat



6. De nieuwste trend op nagelvlak? Diamanten nagels. En aangezien we the real deal nog net niet uit onze portefeuille kunnen schudden, gaan wij maar al te graag voor dit budgetvriendelijke alternatief.

Crushed Glass Manicure stickers, € 1,39 bij Kruidvat



7. Hoe Kim Kardashian die prachtige contour op haar wangen tovert? Met een dubbelzijdige contouring stick, als je het mij vraagt. Door de romige formule kan je een superstrakke contour zetten, die je vervolgens met je vingertippen in enkele tellen zachtjes doet in blenden met je huid. En die mooie glans voor op je jukbeenderen is natuurlijk ook mooi meegenomen. Net als de prijs, overigens.

2in1 highlight & contouring stick, € 3,99 bij Kruidvat



8. Volle wenkbrauwen, daar droom ik al mijn hele leven van. Helaas denken mijn blonde wenkbrauwhaartjes daar anders over. Al kan ik met dit handige wenkbrauwpotlood gelukkig gewoon faken alsof.

Eyebrow Designer, € 1,59 bij Kruidvat



9. Nu het stilaan weer warmer wordt, zijn we allemaal als de dood om tijdens de dag te gaan glimmen. Warme temperaturen, lange werkdagen, een iets vettere huid, ... je ziet er al gauw uit als een discobal. Door talgabsorberende papiertjes in je handtas te stoppen, is dat probleem voorgoed van de baan. Even deppen en je ziet er weer picture perfect uit.

All About Matt! Oil control paper, € 1,99 bij Kruidvat



10. Last but not least: deze spray is hét geheim tot een huid die er de hele dag fris en fruitig uitziet. Een paar keer sprayen na het aanbrengen van je make-up, en alles blijft de hele dag perfect zitten.

Keep It Perfect! Make-up fixing spray, € 2,99 bij Kruidvat