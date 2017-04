Wie is 'diversiteitskampioen' Edward Enninful, de nieuwe hoofdredacteur van Vogue UK?

Jill Casters

Edward Enninful poseert met Naomi Campbell.

Mode Ja, hij is een man. Hij is zwart, en legde een atypisch parcours af in de modewereld. Toch staat Edward Enninful vanaf augustus aan het hoofd van Vogue UK. Een onverwachte, maar alom geprezen keuze.

Vogue UK koos voor het eerst in zijn 101-jarige geschiedenis voor een man als hoofdredacteur Al sinds Alexandra Shulman in januari haar vertrek aankondigde, gonsde het van de geruchten over haar mogelijke opvolgster. Maar Vogue UK koos voor het eerst in zijn 101-jarige geschiedenis voor een man als hoofdredacteur. De eerste zwarte hoofdredacteur overigens in de geschiedenis van de populaire Britse modepers.



Het mode-avontuur van Enninful - geboren in Ghana en opgegroeid in Londen - begon op de Londense tube. Daar werd hij, op weg naar school, gescout door de invloedrijke stilist Simon Foxton.



Zijn eerste fotoshoot was met Nick Knight, die hem introduceerde bij i-D Magazine. Niet veel later was hij daar al assistent van fashion director Beth Summers. Toen die het blad verliet, werd Enninful, 18 intussen, de jongste fashion director ooit bij een internationale modepublicatie.

Club scene Geïnspireerd door de Londense club scene in de jaren 80 stond zijn werk bol van de fanatieke energie en creatieve zeitgeist van die tijd. Het was in deze periode dat hij bevriend raakte met veel van zijn toekomstige medewerkers, waaronder David Sims, Kate Moss en Naomi Campbell. I never thought I would see this day !! Congratulations @edward_enninful OBE your deserve this... https://t.co/ONZk41shSJ pic.twitter.com/AEOy0iXh6Z — Naomi Campbell (@NaomiCampbell)

Het Vogue-dna zit Enninful duidelijk in de genen. Tot hij in 2011 style editor werd bij W Magazine, leverde hij bijdragen voor American Vogue en Vogue Italia. Voor dat laatste blad creëerde hij in 2008 de succesvolle 'Black Issue', een special rond zwarte modellen. Het nummer was zo succesvol dat uitgever Condé Nast 40.000 extra exemplaren moest laten drukken.

Diversiteit Congratulations to @Edward_Enninful new editor of British Vogue! This is going to shake things up. — Vanessa Friedman (@VVFriedman) Enninful werd vorig jaar opgenomen in de Orde van het Britse Rijk. © afp. Zijn werk is alom geprezen: in 2014 kreeg Enninful de Isabelle Blow Award for Fashion Creator en eind vorig jaar werd hij opgenomen in de Orde van het Britse Rijk (OBE) voor zijn inspanningen om de diversiteit te promoten in de modewereld.



Vooral die erkenning voor zijn werk rond diversiteit vindt hij enorm belangrijk, zo zei hij vorig jaar. Enninful is een enthousiast pleitbezorger van niet-blanke modellen, maar benadrukt dat het verder moet gaan dan enkel een symbolisch gebaar. "Het is heel gemakkelijk om te zeggen: 'Er is één zwart model in een show en één zwart of Aziatisch model op een reclamefoto, dus de quota zijn in orde.' Neen, het moet een continue dialoog zijn. Wat mij betreft, zou het zelfs geen kwestie mogen zijn. Schoonheid is schoonheid."



Enninful is daarnaast ook niet bang om expliciet politiek te zijn. Als een reactie op Donald Trumps inreisverbod voor reizigers uit moslimlanden, bracht hij in februari 81 prominente figuren uit de modewereld samen. In een eenvoudige, maar krachtige video verklaarden deze mensen trots: 'Ik ben een migrant.'