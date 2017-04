Hoe slecht zijn gezichtsmaskers voor je huid?

Margo Verhasselt

11/04/17 - 09u00

© thinkstock.

Tegenwoordig kan je je webpagina niet openklikken zonder een video van iemand die een pikzwart gezichtsmasker van zijn gelaat trekt te zien. Maar hoe gezond, of zelfs ongezond is dat nu eigenlijk voor je huid? Dermatoloog Hilde Beele van het Universitair ziekenhuis Gent geeft haar tips.

De houtskolen gezichtsmaskers zijn niet meer te ontlopen. Je plakt ze op een deel van je gezicht of voor de durvers, over het hele gezicht. Daarna laat je het masker drogen en trek je het los. Hoe hard we ook zouden willen, wegkijken is onmogelijk. Wanneer de zoveelste beautyblogger het product van haar gezicht trekt, zien we haar ogen vollopen met tranen en haar huid rood worden. Maar het lijkt wel te werken, wanneer je daarna naar het masker kijkt zie je inderdaad het vuil dat in de poriën zat.



Er bestaan veel verschillende meningen over de maskers. Volgens sommigen is het het beste dat je met je huid kan doen, andere beweren dan weer dat er niets zo slecht is voor je huid als zo'n masker.



Volgens Dermatoloog Hilde Beele zijn de maskers helemaal niet ongezond. "Wanneer je te vaak zo'n masker op je gezicht aanbrengt, haal je inderdaad sommige oliëen en vetten weg die nodig zijn om de huid gehydrateerd te houden. Maar af en toe zo'n masker aanbrengen kan geen kwaad."



Alles met mate



Mensen met een droge of gevoelige huid kiezen dus best voor een uitdrogende zalf of crème. Dit heeft uiteindelijk hetzelfde effect zonder de huid te beschadigen. "Crèmes en zalven kunnen hetzelfde effect hebben als zo'n masker. Alleen is dit dan minder intensief."



Het enige probleem is volgens Beele dat mensen vaak gezichtsmaskers aanbrengen zonder te weten of ze allergisch zijn aan de ingrediënten. "Als je dan zo'n masker op je huid aanbrengt, dan gaat het effect van die allergie harder zijn. Zo'n maskers zijn dus over het algemeen niet slecht maar ook niet onschuldig, maar dat is wel met alles zo."