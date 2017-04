5 plaatsen waar je beter géén make-up bewaart

Door: Charlotte Dierckx

10/04/17

© Unsplash.

Make-up, het geheim van vele vrouwen. We gaan de deur niet uit zonder een laagje mascara, een vleugje blush en een likje lippenstift. Maar zodra we onze ochtendroutine achter de rug hebben, kunnen we de wereld aan.





1. In de badkamer Het lijkt misschien wel de meest voor de hand liggende plek om je make-up te bewaren, maar goed voor je producten is het niet. Door de continue temperatuurschommelingen en de hoge vochtigheid worden je lievelings producten al snel een broeihaard van bacteriën. En laten we eerlijk zijn, dat wil je toch liever niet...





2. In de koelkast Voor sommige beautyproducten, zoals oogproducten en natuurlijke crèmes, is een koele omgeving een absolute must, maar als je de consitentie van je make-up niet wilt ruïneren, raden we de koelkast bij deze voor altijd en eeuwig af! Doe jezelf en je cosmetica een plezier en bewaar je beautyproducten op een constante kamertemperatuur.

3. In het zonlicht Staan jouw beautyproducten te pronken voor het raam? Ga dan snel op zoek naar plekje uit de spotlight. Zonlicht en make-up zijn namelijk verre van een goede match. Het directe licht en de warmte tasten je cosmestica aan en maken je favoriete kleuren flets.

4. In de auto Net als de badkamer doorgaat ook je auto continue temperatuurschommelingen die niet gunstig zijn voor je beautyproducten. Steek voor je de auto verlaat je cosmetica in je handtas en voorkom dat je duren lippenstift wegsmelt als sneeuw voor de zon.

5. Bij de verwarming Het klinkt natuurlijk logisch, maar laten we toch nog even benadrukken dat je beautyproducten gewoon géén fan zijn van warmte. De hitte tast de ingrediënten van je make-up aan, waardoor deze moeilijker aan te brengen zijn. Keep it cool is onze gouden tip!