1 op de 5 kinderen kampt met eczeem en dit kun je eraan doen

Door: TVM

10/04/17 - 19u00

© unsplash.

Zo'n 20% van de kinderen en 3% van de volwassenen heeft last van eczeem, waarvan de lichte of matige variant of de 'atopische dermatitis' de meest voorkomende is. Om die vervelende jeuk en rode, schilferige huid tegen te gaan wordt vaak cortisone voorgeschreven. Dermatoloog Thomas Maselis pleit echter om de gevoelige huid net preventief te behandelen en te hydrateren. In samenwerking met huidverzorgingmerk Bepanthen geeft hij een aantal tips.

"Vergeleken met 10 jaar geleden, krijgen we meer patiënten die last hebben van atopisch eczeem. De precieze oorzaak is nog onbekend, maar het gaat om een combinatie van factoren waarbij erfelijke aanleg een duidelijke rol speelt," legt dermatoloog Thomas Maselis uit. "Bij atopische patiënten werkt de beschermlaag van de huid niet goed - je kan het vergelijken met dakpannen die niet mooi aansluiten. Dit bovenste laagje van de opperhuid droogt uit en laat te veel water verdampen uit de opperhuid. Ook laat de beschadigde opperhuid irriterende stoffen en allergenen door - denk aan huisstof, pollen, katten- en hondenhaar... - waardoor ontsteking en jeuk ontstaan."



Vooral jonge kinderen hebben last van atopisch eczeem. Bij baby's van 5 à 6 maanden begint de aandoening meestal in het gezicht om, bij kruipleeftijd, te verschuiven naar de huidplooien (binnenkant ellebogen, knieholtes). Rond 4 à 5 jaar wordt de opperhuid iets dikker en verminderen de klachten vaak. Ook in de puberteit, als de eigen hormoonproductie op gang komt en de patiënt veel huidsmeer produceert, wordt de huid continu gehydrateerd en verbeteren de eczeemvlekken. Ongeveer 10% blijft na de puberteit nog last hebben van atopische dermatitis.



Verschuiving naar preventieve behandeling

"Dé basisbehandeling is hydrateren. Want een droge huid kan eczeem uitlokken of verergeren. In die zin zien we een verschuiving in de manier van behandelen. We proberen nu de typische opstoten voor te zijn door proactief de huid soepel en zacht te houden en ondertussen een verzorgende crème te gebruiken zonder dat de eczeemopstoot er is. Uit onderzoek blijkt dat patiënten minder medicatie nodig hebben als ze preventief smeren dan als ze een opflakkering krijgen en die moeten laten behandelen, vaak met cortisone. Wel komen hiervoor steeds meer alternatieven op de markt: zalven die de ontstekingsreactie van eczeem iets trager remmen maar geen corticosteroïden bevatten en minder neveneffecten uitlokken."



10 tips voor een atopische huid

Een atopische huid verzorgen, doe je op twee manieren: enerzijds je huid zo weinig mogelijk irriteren en anderzijds je huid zo veel mogelijk beschermen door te hydrateren. Samen met dermatoloog Maselis geeft Bayer, producent van het Bepanthen-gamma, nog 10 extra tips:



1. Water droogt de opperhuid uit. Vermijd dus lange, warme baden en kies voor korte, lauwe douches. Laat je ook niet verleiden om jeuk te verzachten met een koud washandje, dat zorgt misschien tijdelijk voor een comfortabel gevoel maar maakt je huid alleen nog droger.

2. Vermijd je huid droog te wrijven, ga voor zachtjes deppen.

3. Klassieke zepen tasten het dunne beschermlaagje van je huid aan. Gebruik dus liever speciale douche- of badolie om je te wassen.

4. Gebruik dagelijks een goede hydraterende crème. Blijf smeren, ook als je huid er goed uitziet.

5. Probeer krabben te vermijden en ban zo veel mogelijk stress, zodat je niet in de vicieuze cirkel van 'stress, krabben en nog meer last' terechtkomt.

6. Vermijd ruwe kleding, genre wol, en kies voor zachte, huidvriendelijke stoffen zoals katoen.

7. Spoel je na het sporten meteen kort af om te vermijden dat zweet gaat prikken.

8. Let op de luchtvochtigheid binnenshuis, zeker in de winter wanneer atopische patiënten meer last hebben van droge lucht.

9. De invloed van licht en zon verbetert vaak atopie maar let op te hoge temperaturen en bescherm altijd je huid.

10. Win tijdig advies in. Soms zijn opstoten niet te vermijden en moet je ze efficiënt behandelen. Je dermatoloog bekijkt of cortisonehoudende medicijnen nodig zijn en bespreekt de behandeling.