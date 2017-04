Volle wenkbrauwen zónder potlood of poeder? Het kan

© NINA.

Mooi zonder moeite Mooi zijn, willen we allemaal. Maar wie mooi wil zijn moet ... tijd hebben. En zouden we niet liever vijf minuutjes langer in bed blijven liggen dan voor de badkamerspiegel te staan? Wel, dat kan dus ook gewoon. Beautyredactrice Sophie test maar al te graag de beste, opvallendste en leukste behandelingen waarmee je 's ochtends net dat beetje kostbare tijd bespaart. Vandaag: volle wenkbrauwen.

Sinds Cara Delevingne en haar wereldbekende frons de catwalk veroverden, is het alleen nog maar volle wenkbrauwen wat de klok slaat. Helaas, want zelf ben ik eerder gezegend met twee vroegtijdig kalende rupsjes dan mooie volle exemplaren à la Cara. Mijn wenkbrauwpotlood en ik zijn ondertussen dan ook besties for life. Totdat er iets nieuws en beters op mijn pad komt, natuurlijk. Zoals wenkbrauwverf, bijvoorbeeld. Lees ook Nooit meer mascara en toch altijd mooie wimpers

Brow tweeze En waar kan je daarvoor beter terecht dan bij Benefit? In de geselecteerde Galeria Inno filialen kan je immers een heuse brow treatment laten doen. Om zoveel mogelijk tijd te besparen 's ochtends, ga ik zelf voor een brow tweeze, waarbij je wenkbrauwen mooi in model gebracht worden, en een brow tint, die dat wenkbrauwpotlood overbodig zou moeten maken. Bye bye, vriendschap.



Mijn brow styliste van dienst, Jessika, gaat meteen aan de slag. Eerst meet ze mijn ideale wenkbrauwvorm uit, en vervolgens komt de pincet tevoorschijn - voor wax is mijn huid immers te gevoelig, zo concludeert ze al snel. Wax in combinatie met de verf zou mijn huid kunnen irriteren, vertelt ze. Haar deskundige oog en - het moet gezegd worden - haar eigen fenomenale wenkbrauwen stellen me meteen op mijn gemak. Bovendien is Jessika zo'n gezellige dame dat je door al dat kletsen bijna vergeet dat ze met een vlijmscherpe pincet één voor één de babyhaartjes uittrekt. In amper een paar semi-pijnloze minuten is het klusje al geklaard. Dat viel best mee.