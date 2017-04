Stront aan de knikker? H&M gaat kleren maken van koeienmest

© H&M.

De Zweedse modeketen H&M wil naar de toekomst toe nog meer gaan experimenteren met duurzaamheid. Zo zijn er plannen om kleren van koeienmest te maken. Dat schrijft de website Refinery 29.

H&M probeert al jaren een imago op te bouwen van een duurzaam modemerk. In 2011 lanceerden ze de Conscious- en Exclusive Collectie, die dit seizoen een sierlijke jurk bevat die gemaakt is van plastic afval uit de zee. Ze organiseerden ook al een grootse inzamelactie, om die oude kleren daarna te hergebruiken en zo kunnen we nog wel even verder gaan. Tegen 2040 wil de Zweedse modegigant alleen nog maar duurzame mode verkopen en dus blijven ze zoeken naar nieuwe materialen om kleren mee te maken.



Eén daarvan is koeienmest. De cellulose in de uitwerpselen kan blijkbaar omgezet worden in een harde stof, en gelukkig wordt bij dat proces de geur volledig geneutraliseerd. Het is de Nederlandse Jalila Essaidi die deze productiemethode ontdekte. Zij won donderdagavond de H&M Global Change Awards in Stockholm en kreeg 150.000 dollar om haar meststof verder te ontwikkelen.