Designertas kopen? Deze tassen brengen je het meeste op

Dat handtassen een betere investering zijn dan vastgoed, schreven we eerder al. En voor wie de stap wil wagen - dat spaargeld ziet er nu eenmaal beter uit aan je arm dan op de bank - is er nu ook een lijstje van de populairste tassen aller tijden. Weet je meteen welk model te kopen.

Wie een handtas wil kopen als investering, houdt best rekening met het merk, het model en de vraag. Hippe it-bags, zoals de Faye van Chloé of Pochette Metis van Louis Vuitton, mogen nu dan wel populair zijn, de kans is groot dat iedereen ze binnen 5 jaar alweer vergeten is. Het is dan ook slimmer om te investeren in klassiekers, die 10 jaar later nog steeds even gewild zijn. Bovendien is er niet alleen veel vraag naar, de grote merken, zoals Chanel en Hermes, trekken ook nog eens hun prijzen ieder jaar op, waardoor je zo'n tijdloze tas vaak nog eens met winst kan verkopen.



Geen flauw idee waar je moet beginnen? Tweedehands designerwebsite Vestiaire Collective stelde een lijst op van de allerpopulairste tassen over de jaren heen.