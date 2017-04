NINA tipt: de milieuvriendelijke body creams van Rituals

© thinkstock.

Dat moeder aarde wel een helpend handje kan gebruiken, is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. En dus proberen we allemaal om onze ecologische voetafdruk een maatje kleiner te maken. Rituals helpt daar alvast een handje bij met hun milieuvriendelijke verpakkingen.

Het merk komt namelijk met hun legendarische Body Cream, maar dan in een nieuw en ecologisch jasje: een navulverpakking. Door deze verpakkingen te gebruiken, hebben we immers een hoop minder afval - of toch als je op jaarbasis door evenveel potten vliegt als ik. Bovendien spaar je op een jaar zo 70 procent CO2 en 65 procent energie uit. Ook wordt er 45 procent minder water verbruikt. En het is ook nog eens beter voor je portefeuille: de nieuwe verpakkingen zijn niet alleen goedkoper, ze bevatten ook 10 procent meer product dan de vorige. Zachte beentjes én lief zijn voor het milieu? Daar kunnen wij alleen maar vóór zijn.



The Ritual of Laughing Buddha Body Cream en The Ritual of Dao Body Cream zijn verkrijgbaar vanaf april.

The Ritual of Hammam Body Cream vanaf zal verkrijgbaar zijn vanaf juni.



Te koop bij Rituals winkels, online en via geselecteerde warenhuisafdelingen.