De populairste kleur nagellak van het moment is niet wat je verwacht

9/04/17 - 14u30 Bron: Refinery29

Heerlijk lenteweer schreeuwt om vrolijk gekleurde nagels, en met deze temperaturen mogen zelfs die teennagels eraan geloven. Maar wat is het hipste kleurtje van het moment? Pinterest onthult welk potje nagellak het vaakst gezocht werd op hun website, en het resultaat is verrassend.

Nagellaktrends komen en gaan, de ene al wat gekker dan de andere. Van figuurtjes op je nagels tot regenboogtinten of een ander kleurtje op elke nagel: gek lijkt wel het nieuwe normaal. Toch spreekt de populairste nagellak op Pinterest dat tegen.



Het kleurtje "Topless and Barefoot" van Essie blijkt daar het meest gezochte nagellakpotje. De naam zegt het al: een vrij neutraal huidskleurachtig roze, dat nog eerder bij beige aanleunt. Met zo'n basic kleurtje kan je nu eenmaal weinig verkeerd doen. Bij Essie zelf is deze kleur het populairst sinds 2011, dus de tijdloze neutrale nagellak gaat al een tijdje mee.