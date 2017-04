Eet je haar gezond: 7x opvallende voeding voor glanzende lokken

© thinkstock.

'Je bent wat je eet,' en dat geldt ook voor je haarlokken, zo weet Lies Helsloot. Toen haar haren veranderden na haar zwangerschap, besloot ze het roer om te gooien, en er alles aan te doen om haar glanzende haardos van weleer terug te krijgen. Haar ervaringen bundelde ze in 'Het complete boek over haar'.

Gezonde voeding, rijk aan vitaminen en mineralen, is een van de bouwstenen is van een gezond lichaam en van een gezonde haardos. Alleen volwaardig, vers voedsel is in staat om ons te voorzien van de nodige voeding om ons haar optimaal te laten groeien.

1. Kalkoen Een stukje kip of kalkoen zit boordevol gezonde proteïnen, en aangezien ons haar is opgebouwd uit keratine, ook een proteïne, is het geen wonder dat gevogelte wel wat vaker op het menu mag. Te weinig proteïnen maakt je haren droog en breekbaar, en dat willen we natuurlijk net niet. Vegetarisch? Dan vind je eiwitten ook in yoghurt, eieren of vis.

2. Sardientjes Van wilde zalm tot een stukje heilbot, makreel of sardientjes: vette vis is een must voor een weelderige haardos. Die bevatten immers omega 3, een stof die ons lichaam zelf niet kan aanmaken, waardoor we het wel via onze voeding moéten opnemen. Omega 3-vetzuren komen namelijk voor in de cellen van onze hoofdhuid en voorzien ons lichaam van de nodige bouwstenen om natuurlijke huidoliën aan te maken die de hoofdhuid en haren gehydrateerd houden. Wie geen vette vis lust, kan eens aan de slag gaan met vlaszaadolie, walnoten of lijn- en chiazaad.

3. Zoete aardappel Voor glanzende lokken heb je voldoende vitamine C nodig. Dit antioxidant helpt bij de productie van collageen in de bindweefsels, wat nodig is voor een gezonde huid en haardos. Maar daarnaast versterkt het ook de haarvaatjes die de follikels van de juiste voedingsstoffen voorzien. Geen fan van zoete aardappel? Je vindt vitamine C ook in blauwe bessen, broccoli, guava, kiwi en sinaasappel.

4. Worteltjes Ons lichaam heeft vitamine A nodig om sebum in de talgklieren aan te maken. Dat sebum is jouw natuurlijke conditioner voor gezonde haren en een gezonde hoofdhuid. Zonder sebum zouden we een erg droge, jeukerige hoofdhuid krijgen en droge haren. Vitamine A halen we uit oranje en gele groenten en fruit zoals worteltjes, maar ook pompoen, paprika en zoete aardappel.

5. Boerenkool Een goede haargroei is ook afhankelijk van het mineraal ijzer. Dat komt omdat de haarfollikel en de haarwortel gevoed worden door een nutriëntrijke bloedaanvoer. Wanneer het ijzergehalte (serum ferritine) onder een bepaalde grens gaat, dan kan je bloedarmoede of anemie krijgen. Dit proces verstoort de nutriëntentoevoer naar de follikel en beïnvloedt zo op negatieve wijze de haargroeicyclus en kan dan overgaan tot haaruitval. Vooral vegetariërs letten best op dat ze voldoende ijzer binnenkrijgen, aangezien het voral in dierlijke producten zoals rood vlees, kip en vis te vinden is. Maar ook linzen, spinazie en andere groene bladgroenten zoals broccoli en boerenkool zijn rijk aan het mineraal.

6. Oesters Een goede algemene gezondheid? Dan heb je voldoende zink en selenium nodig. Het zijn namelijk heel belangrijke stoffen voor je algemene gezondheid: ze verhogen je weerstand, maar maken daarnaast ook je haar en nagels sterker en helpen een gezonde huid te behouden. Geen liefhebber van oesters? Je vindt het onder andere ook in spinazie, eieren, zwarte chocolade en pompoenpitten.

7. Uien Lijken jouw haren maar niet te willen groeien? Dan heb je misschien baat bij methylsulfonylmethaan, ook wel MSM genoemd. Het is een organische zwavelverbinding die van nature al in ons lichaam wordt aangetroffen. Het is goed voor de algemene gezondheid, maar is daarnaast ook een topper als het aankomt op een goede groei van haar en nagels. Een extra uitje bij die salade is dus geen overbodige luxe, maar je vindt het ook in zeevruchten, gevogelte en eieren.