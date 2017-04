Adidas komt met truien die live op maat gemaakt worden

Door:

7/04/17 - 18u00 Bron: Fashion United Door: Timon Van Mechelen 7/04/17 - 18u00 Bron: Fashion United

© screenshot YouTube.

Een trui die helemaal als gegoten zit, zonder mouwen die net te lang zijn of de halslijn die een tikkeltje te breed valt naar jouw smaak, is niet makkelijk om te vinden. Adidas brengt daar verandering in met een high-tech breimachine die op maat gemaakte truien breit terwijl de klant wacht. Je vindt het ingenieuze toestel momenteel in hun 'Knit for you' pop-upwinkel in Berlijn. Binnenkort ook in de Belgische Adidas winkels?