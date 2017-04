10 trends uit de 90's die we maar niet los kunnen laten

Margo Verhasselt

7/04/17 - 15u00

© instagram @Spicegirlsnet.

We kunnen maar geen afscheid nemen van de 90's en dat moet ook niet. Ben jij als lucky one erin geslaagd om een ticket bemachtigden voor het I Love the 90's-feestje in de Lotto Arena in Hasselt? Met deze kledingtips uit de 90's kan je niet anders dan een topavond beleven.

© Instagram @oasis_shop_elista. 1. Choker

De ketting die je strak rond je nek draagt, de choker, is niet meer te ontwijken. Je ziet hem werkelijk overal. Niet alleen de 'tattoo/ gehaakte' choker die we kennen uit de 90's is terug. Chokers bestaan nu in alle maten, kleuren en ontwerpen. Hij was in de jaren 90 niet weg te denken uit ons straatbeeld, en het ziet er ook niet naar uit dat hij nu terug snel zal verdwijnen. Lees ook Kan DJ Ward met nieuwe single I love the 90's party 'unlocken'?

Zo klinkt de nieuwe single van Steps

© Instagram @gigihadid . 2. Crop top

De te korte T-shirt die je buik of een deel daarvan toont heeft een echte comeback gemaakt. Zowat elke celebrity liet afgelopen jaar haar buik wel eens zien. Ben je niet moedig genoeg om je hele buik aan de wereld te tonen, dan kan je hem dragen met een hoge taille broek of rok, en zo gewoon een deel van je middenrif laten zijn.

© Instagram @fflorien. 3. Watersandalen

You hate them or you love them. Wij krijgen meteen flashbacks naar onze dagen aan het strand wanneer we 7 jaar waren. Nu heb je geen water meer nodig om deze sandalen te dragen, sterren en fashionista's dragen ze namelijk ook gewoon door de week.



© Instagram @brendasinh. 4. Extreme Make up

Metallic make up is eentje voor de durvers onder ons. Metallic lippen, eyeliner, nagellak, noem maar op. Ze zijn allemaal stuk voor stuk terug ontzettend hot. Om er nog een schepje bovenop te doen, wordt deze trend ook veel gedragen met een goede portie glitter.

© Instagram @brandnewdayswebshop. 5. Plateau schoenen

Oorspronkelijk kende we ze als de Buffalo's. Schoenen met plateau zolen, een trend waar de Spice Girls bekend om staan. Tegenwoordig vind je ze in alle kleuren, vormen en formaten. Gelukkig zijn ze ondertussen wel in een nieuw jasje gestoken en wat modieuzer geworden.

© Instagram @sophiesbeautybar. 6. Tandjuweel

Als 90's baby zou je liegen als je zegt dat je nooit aan je mama gesmeekt hebt om ook zo'n blinkend steentje of sterretje op je tanden te krijgen. Misschien is de tijd nu rijp voor jou. Sterretjes, hartjes, en zelfs het logo van Chanel, alles kan.

© instagram @Khloekardashian. 7. Palmboom

In je haar weliswaar. Wafelhaar, vlechtjes, een staart met een 'scrunchie' erin, het hoorde er allemaal bij. Maar de palmboom is toch écht niet weg te denken uit dat memorabele tijdperk. Nineties kids weten waar ik het over heb: 1997, 8 uur 's morgens. Hoog tijd om naar school te vertekken. Plots komt je mama nog van de trap gesneld om nog gauw een staartje te maken bovenop je hoofd: de palmboom. Hij wordt opnieuw gespot bij celebrities zoals Gigi Hadid, Ariana Grande en Khloe Kardashian.

© Instagram @yvonne_liberatedhair. 8. Raar met je haar

Elke mogelijke haarkleur was oke in de 90's. Vind je blond of brunette zijn saai? Liever groen roos of paars? In de 90's was elke mogelijke kleur geschikt als haarkleur. Nu is het ook terug dik oke om met flashy roze haar op straat te komen.

© Instagram @gigihadid @saintsofi. 9. Jeans op jeans

Kwam je enkele jaren geleden het huis uit met een jeansbroek en een jeansjasje, stond de fashion police klaar om je in te rekenen. Maar ondertussen is ook deze trend geen misser meer. Combineer dus gerust een jeanshemd met een jeansbroek zonder schuldgevoel!