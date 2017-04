"Ik ben Jara, 19 jaar, en schaam mij er niet voor dat ik nog altijd naar Samson & Gert kijk"

© Jens Mollenvanger.

Jara Staes is 19 jaar en vorig jaar ging ze met een vriendin naar de kerstshow van Samson & Gert. Niet om te lachen, maar om vol nostalgie te genieten van het spektakel. En ze is niet alleen. Gert en zijn pratende hond zijn nog altijd populair bij fans van het eerste uur. Net daarom lanceert JBC nu een Samson & Gert-collectie voor volwassenen met die die hard-fans als modellen. Wij waren aanwezig bij de fotoshoot en spraken met een paar van hen.

'De Samsonrock', 'Alles is op', 'In de disco', ... De kans is groot dat ook jij deze nummers nog altijd zonder problemen en luidkeels kan meezingen. Dat werd ook nog eens heel duidelijk toen Gert en zijn pratende hond hun opwachting maakten op een studentenevenement in Gent. De nineties zijn hot bij 15- tot 25-jarigen en daarmee ook 'Samson & Gert'. Dus vroeg Studio 100 aan JBC om iets voor die millenials te doen.



Hip en trendy

Opvallend is dat de collectie vrij sober is, met grijs, zwart en wit als dominante kleuren. "Bij het maken van de lijn was het vooral belangrijk om de doelgroep goed voor ogen te hebben," legt Ruth Janssens, customer experience manager bij JBC uit. Het is een collectie voor (jong)volwassenen, dus het moest hip en trendy zijn. Momenteel zijn neutrale kleuren heel erg in trek bij jongeren, dus hebben onze designers daar rekening mee gehouden. Omdat we de lijn ook in de markt willen zetten als festivalcollectie, hebben we veel met sweatstof gewerkt," aldus Ruth.



Jara Staes © Jens Mollenvanger. Jara Staes - 19 jaar

"Toen de oproep gelanceerd werd om deel te nemen aan de fotoshoot zei iedereen meteen tegen mij dat ik moest deelnemen. Het is dan ook geen groot geheim dat ik Samson & Gert leuk vind en daar nog altijd naar kijk," vertelt de 19-jarige Jara Staes. "Ik ging vroeger al naar alle shows en dat ben ik blijven doen. In december ben ik bijvoorbeeld nog naar de kerstshow gaan zien en daar schaam ik mij helemaal niet voor. Je zou ervan verschieten hoeveel volwassenen daar uit hun dak gaan. Naar de toekomst toe hoop ik vooral dat het programma blijft bestaan, zodat ook mijn kinderen later nog even hard kunnen blijven lachen als ik."