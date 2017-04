Zo ziet de woonkamer van de toekomst eruit volgens Ikea

© Ikea.

Ikea pakt groots uit op de bekende interieurbeurs Salone del Mobile in Milaan. Het woonwarenhuis presenteert er haar kijk op de woonkamer van de toekomst. Ze openden hiervoor speciaal een Ikea festival 'Let's Make Room for Life'.

Jaarlijks groeit de stedelijke bevolking met 60 miljoen. In 2050 woont 70 procent in de stad volgens de UN. Door de overbevolking van de steden gaan mensen in steeds kleinere huizen wonen en wordt technologie alleen nog maar belangrijker. "Ons leven thuis is drastisch aan het veranderen en onze leefruimtes moeten daardoor multifunctioneel zijn. Daarom fantaseert Ikea graag over de rol van de meest flexibele ruimte in huis: de woonkamer", vertelt Marcus Engman, Head of Design bij Ikea.



"Ikea is nieuwsgierig naar het dagelijks leven thuis. Welke dromen, wensen en behoeftes hebben mensen voor hun woonkamer en hoe kunnen we deze ruimte helemaal klaar voor de toekomst maken? In Milaan laten we zien hoe we deze uitdaging aangaan. We presenteren onze ideeën in een levendige sfeer en creëren ons eigen festival."



Ikea schakelde hiervoor de hulp in van 4 creatievellingen: Faye Toogood, OPENHOUSE en de Zweedse stylisten Anna Lenskog Belfrage en Pella Hedeby.