NINA tipt: De schattige smurfencollectie van Diamanti Per Tutti

Door: redactie

8/04/17 - 07u30

© Diamanti Per Tutti.

Voor alle millenials die graag terugwillen naar hun jeugd, kan Diamanti Per Tutti daar een handje bij helpen. Het Belgisch diamantenlabel draagt zijn nieuwste capsulecollectie namelijk op aan de Smurfen. Belgisch erfgoed ten top.

Onze favoriet? Deze super-smurfige ring, € 70 © Diamanti Per Tutti.

Met de smurfencollectie wil het Belgisch label ons cultureel erfgoed op ludieke en stijvolle wijze in de verf kan zetten, want wie zegt dat de Smurfen enkel voor kinderen zijn? Stiekem willen we allemaal wel zo'n vrolijke smurfenmuts rond onze vinger als knipoog jaar die zorgeloze jaren waarin we samen voor de buis lachten om Moppersmurf, opkeken naar Smurfin en griezelden met Gargamel.



Als extra touch verwerkt het label in elk juweeltje op een subtiele manier ook diamanten. Wat wij vooral toejuichen, want diamonds are forever en op deze manier misschien zelfs for everyone.



Shop de collectie in een van hun 7 eigen winkels of online op www.diamantipertutti.com. Wij smurfen ons alvast snel naar de winkel!