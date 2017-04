NINA tipt: paaseieren zoeken over heel Europa

Door: redactie

6/04/17 - 07u30

© thinkstock.

Hebben je kinderen geen zin om met jou mee de stad in te trekken om te gaan winkelen? Dan zal dit lokmiddeltje wel helpen om ze mee te krijgen. HEMA organiseert de naar eigen zeggen "grootste paaseizoektocht ooit", in samenwerking met de - lichtjes beangstigende- familie Paashaas.

© Hema.

Tijdens de grootste paasei zoektocht ooit van 3 tot en met 16 april worden kinderen van 4 t/m 12 jaar uitgedaagd om acht paaseitjes te vinden in elk HEMA filiaal. Zodra de juiste nummers bij de juiste paaseitjes zijn ingevuld op de speciale zoektochtflyer, worden de jonge speurneuzen bij de kassa beloond met een mooie knutselplaat.



Voor volwassen paasliefhebbers is er ook online een zoektocht uitgezet, waarbij vijf gevonden paaseitjes tellen als spaarpunten voor €5,- korting bij een minimale besteding van €20,- op www.hema.nl. Meer weten of de familie Paashaas beter leren kennen? Dat kan hier.