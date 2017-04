Topmodel Bella Hadid: "Ik ben een trotse moslima'

Door: TVM

5/04/17 - 08u49

Bella Hadid © getty.

Bella Hadid heeft een Nederlandse moeder en Palestijnse vader en heeft in Porter Magazine opgebiecht dat ze moslim is en ze daar ook trots op is. Het topmodel vertelde dit naar aanleiding van het inreisverbod van Trump, dat inwoners van bepaalde moslimlanden verbiedt de VS binnen te komen.

Bella Hadid © photo news.

"Mijn vader was een vluchteling toen hij voor het eerst naar Amerika kwam. Het inreisverbod raakt mij en mijn familie diep in het hart. Mijn vader is moslim en heel erg religieus, we baden altijd met hem samen. Ook ik ben een trotse moslim en ik ben blij met het geloof dat ik van hem heb meegekregen. Ik vind het vreselijk dat mensen beoordeeld worden op hun etniciteit, dat is gewoon niet oké," aldus Hadid aan Porter Magazine. Het topmodel liep eerder ook al met haar bekende zus Gigi Hadid en mama mee in het protest #NoBanNoWall in New York.



Het 20-jarige model groeide op met een Palestijnse vader en een Nederlandse moeder, Yolanda Hadid. "Ik heb een diverse achtergrond. Ik heb geweldige ervaringen opgedaan over de hele wereld. En ik heb geleerd dat we allemaal mens zijn, en we allemaal respect en goedheid verdienen", aldus Bella.



Haar zus Gigi Hadid schitterde onlangs nog met hoofddoek op de cover van de Arabische Vogue. Op Instagram schreef ze daar erg trots op te zijn, aangezien ze half Palestijns is. Ze liet zich eerder ook al positief uit over de Pakistaanse roots van haar vriend, zanger Zayn Malik, wiens naam ze in het Arabisch als eerbetoon op een jas droeg.