Chanel lanceert kortfilm met Kristen Stewart in hoofdrol

© Chanel.

video We hadden het een tijdje geleden al eens over de nieuwe it-handtas van Chanel: de Gabrielle. Toen schreven we ook dat Kristen Stewart, Cara Delevingne, Caroline de Maigret en Pharrell Williams daar de gezichten van zijn. Nu is de eerste kortfilm vrijgegeven die de tas moet promoten, met de Twilight-actrice in de hoofdrol.