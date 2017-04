Klein maar fijn: met deze kledingstukken lijk je net dat tikje groter

© Instagram @annanooshin.

Stond jij niet op de eerste rij toen de centimeters werden uitgedeeld? Dan is er goed nieuws: je hoeft niet enkel op hoge hakken te balanceren om wat extra lengte te veinzen. Deze kledingstukken helpen ook al, en zijn een stuk beter voor die poezelige voetjes.

1. Broeken met brede pijpen Oké oké, hier moet je eigenlijk nog steeds hakken voor aan, maar dan heb je wél een killer combo. Hoge hakken in combinatie met een palazzo broek zorgt ervoor dat je instant ettelijke centimeters groter lijkt. Extra voordeel: de brede pijpen zorgen voor een groter contrast met je middel, waardoor die taille extra slank lijkt. © Instagram @shesnotsobasic.

2. Flared jeans Shoppen voor de perfect zittende jeans is zoeken naar een speld in een hooiberg. Een kleine tip bij die queeste: ga op zoek naar een exemplaar met licht uitwaaiende pijpen. Dat hoeven geen olifantenpijpen te zijn zoals in de jaren 90, maar een kleine verbreding brengt wat meer balans in je figuur en doet je optisch iets groter lijken. © Instagram @janina_who.

3. Een heuplange jas Ook een jas vinden is geen makkelijke opgave als je petite bent. Lange exemplaren slepen vaak over de grond, terwijl een knielange jas dan weer bijna op je kuiten zit. Maar met een heuplange variant zit je altijd goed. Een jas die afgesneden is net onder je heupen houdt namelijk alles in proportie. © Instagram @wendyslookbook.

4. Een blouse met V-hals Een omgekeerde driehoek is hét perfecte silhouet om de focus naar je sleutelbeen te verleggen, weg van je taille. Het resultaat? Je lijkt groter. Kies voor een luchtig stofje dat je makkelijk elk seizoen kan dragen. © Instagram @liketoknow.it.