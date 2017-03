Zo ziet de spotgoedkope lijn van Victoria Beckham eruit

© photo_news.

We kondigden het eerder al aan, en nu zijn alle beelden er ook eindelijk van de goedkope kledinglijn van Victoria Beckham. Zoals beloofd is de collectie écht goedkoop, want geen enkel kledingstuk kost meer dan 65 euro.

De modeontwerpster ging voor de lijn in zee met de Amerikaanse winkelketen Target. Ze ontwierp maar liefst 150 verschillende items, waarbij de prijzen van 6 euro tot 65 euro variëren. "Ik dacht er al langer over na hoe ik mijn kledij bij klanten moest krijgen die geen designerprijzen kunnen of willen betalen", aldus Beckham. En nog mooier: de kledij is niet enkel in smalle maatjes verkrijgbaar. De ontwerpen zijn beschikbaar tot maatje XXL en er zitten ook een aantal ontwerpen voor kinderen in de collectie.



2.000 euro voor een jas

Seizoen na seizoen krijgt La Beckham lovende kritieken over haar collecties, alleen moet je al een serieuze spaarcent opzij hebben staan om een ontwerp van haar te kunnen kopen. Voor een jurkje van haar hand ben je al makkelijk 1.300 euro kwijt, een jas kost gemiddeld 2.000 euro of meer. Dat je nu voor minder dan 65 euro een ontwerp van haar in je kast kunt hebben, maakt veel fans dan ook dolgelukkig.



De hele collectie zal op 9 april bij Target te koop zijn, dus wie een tripje richting Amerika op de agenda heeft staan, kan hier rekening mee houden. Wie niet zo ver wil reizen, kan de collectie ook shoppen op Victoria's eigen webshop en op de webshop van Target.