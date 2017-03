Emma Watson zag eruit als een levensechte prinses tijdens première 'Beauty And The Beast'

Door: TVM

15/03/17 - 14u00

Emma Watson. © photo news.

In ons land speelt 'Beauty and the Beast' pas vanaf 22 maart in de zalen, maar in New York vond gisteren al de première plaats. Hoofdactrice Emma Watson was uiteraard aanwezig en voor de gelegenheid droeg ze een prachtige zwarte avondjurk, waarin ze net een levensechte prinses leek.