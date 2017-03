Cara Delvigne gaat blond... platinablond

© photo news.

De lente komt eraan, en dus kiezen we allemaal voor een nieuwe coupe. Zo ook wereldbekende supermodellen. Katy Perry zette eerder al de schaar in haar lokken, en nu kiest ook Cara Delevigne voor een nieuw kapsel.

Cara koos niet alleen voor een kortere snit, ook de kleur is drastisch anders. Witblond, met een zachte grijze schijn. Wij zijn niet zeker of we het echt niet mooi vinden, of we gewoon nog even moeten wennen.