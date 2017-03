Hoe Rihanna zich samen met Dior inzet voor onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen

Rihanna. © afp.

Gisteren kreeg zangeres Rihanna de Harvard University's Humanitarian of the Year award overhandigd, voor haar werk voor Unicef, haar eigen Believe én Clara Lionel Foundations, haar inzet in de strijd tegen HIV/AIDS en haar bezoeken aan Malawi. Tegelijkertijd kondigde ze ook aan dat ze samen met modemerk Dior zich nog bijkomend inzet om onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken.

Het beruchte T-shirt. © photo_news.

Hoe ze dat net gaat doen? Wel, we schreven eerder al over het populaire T-shirt van Dior met de tekst 'We Should All Be Feminists' op. Met een deel van de opbrengst gaat het Franse modehuis nu de Clara Lionel Foundation steunen. Die organisatie richtte Rihanna op in 2012 ter ere van haar grootouders Clara en Lionel.



Wie zich ook wil inzetten voor het goede doel of gewoon graag het populaire T-shirt wil hebben, moet daar wel een stevig bedrag voor neertellen. Online en in de Dior-winkels koop je het hebbeding voor - val niet van je stoel - 675 euro.



"Door artiesten zoals Rihanna in het 'We Should All Be Feminists' T-shirt te zien, besefte ik des te meer hoe belangrijk het is om te vechten voor basisrechten als onderwijs en gezondheidszorg," vertelt Maria Grazia Chiuri, kersvers creatief directeur bij Dior. "Mijn positie in een modehuis dat zo invloedrijk is als Dior, maar ook mijn eigen rol als moeder, herinneren mij elke dag opnieuw aan mijn verantwoordelijkheid in deze strijd".