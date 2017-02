7 trends recht van de rode loper

Door:

27/02/17 - 09u25 Bron: Harper's Bazaar Door: Tine Kintaert 27/02/17 - 09u25 Bron: Harper's Bazaar

© Reporters / Abaca.

OSCARS Voor wie het gemist mocht hebben: vannacht werden de belangrijkste filmprijzen van het jaar uitgereikt. En daar kwamen natuurlijk ook ontelbare pailletten en kilometers zijde bij kijken. Wij bekeken alle Oscarjurken en konden - naast het obligate zwart - een aantal trends ontwaren.

Als een Oscar Of ze nu genomineerd waren of niet, heel wat actrices kozen voor een gouden look, als waren ze zelf een Oscarbeeldje. Metallics in het algemeen waren overigens massaal aanwezig.



Op de foto: Charlize Theron in Dior Couture, Jessica Biel in Kaufman Franco en Dakota Johnson in Gucci © kos.

Fluweelzacht Momenteel is het al fluweel dat de klok slaat, en dat was op de rode loper ook te zien. Heel wat actrices kozen voor de stof, en dan liefst met een sexy silhouet en in een zwarte of donkere kleur.



Op de foto: Brie Larson in Oscar de la Renta, Busy Philipps in Elizabeth Kennedy en Taraji P. Henson in Alberta Ferretti. © kos.

Vurig rood Rood is ieder jaar wel een trend, al snappen wij niet goed waarom je zo goed met het tapijt wil matchen. Dit jaar waren de rode jurken heel zacht en romantisch, vaak met kanten details.



Op de foto: Viola Davis in Armani Privé, Ruth Negga in Valentino en Ginnifer Goodwin in Zuhair Murad. © kos.

In 3D Een beetje structuur kan geen kwaad, dachten deze actrices. Er was heel wat reliëf te bespeuren, onder meer met veren, borduurwerk en bloemen.



Op de foto: Hailee Steinfeld in Ralph & Russo, Janelle Monae in Elie Saab Couture en Ocatvia Spencer in Marchesa. © kos.

Frivole franje Nu La La Land als film furore maakt, mocht het ook op de rode loper allemaal wat meer retro. Onder meer met franje aan de jurken.



Op de foto: Olivia Culpo in Marchesa, Halle Berry in Versace en Emma Stone in Givenchy Couture. © kos.