Dus daarom zien die jurken op de rode loper er altijd zo goed uit

Emma Watson was weer de 'Belle' van de rode loper, net zoals iedere filmster die langs de fotografen schrijdt. Hoe komt het toch dat zij er altijd als rasechte prinsessen uitzien terwijl wij met zo'n gewaad vooral ons uiterste best zouden moeten doen om niet te vallen, in plaats van liefelijk te glimlachen?