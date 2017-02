Oeps! Zelfs Gigi Hadid struikelt af en toe over haar eigen voeten (op de catwalk)

© ISOPIX.

De eerste persoon die nog nooit gestruikeld is, moeten wij nog tegenkomen. Of het nu als kleuter is, of op je eerste werkdag met een volle plateau in de kantine van je werk (been there, done that). Altijd een beetje genant. Maar Gigi Hadid, die had het nog erger. Zij struikelde namelijk voor het oog van de hele wereld: op de catwalk van Moschino.