Rihanna komt met een eigen beautylijn

© photo news.

Groot nieuws: eindelijk komt Rihanna's eigen beautylijn in de winkels. Er deden al een hele tijd geruchten de ronde, en nu wordt het dan ook werkelijkheid. De R&B-prinses zal dus niet meer alleen in de platenwinkel, maar ook de parfumerie te vinden zijn.

© Fenty.

Dat haar eigen make-uplijn er ooit ging komen, wisten we al, maar nu is het dus eindelijk officieel. Na tal van samenwerkingen met make-upmerk MAC is het dan eindelijk zo ver. Op haar Instagrampagina liet de zangeres weten dat haar eigen beautymerk een feit is, en ze verklapt meteen ook welk product als eerste in onze beautycase zal belanden: een holografische lipstick.



De lipsticks zullen dus het eerste product van een hele nieuwe lijn zijn, en zullen vanaf de herfst in de winkelrekken van Sephora liggen, zo staat er bij de foto te lezen. Wel een nadeel: omdat er de winkelketen geen filialen heeft in ons land, zullen we online moeten shoppen, of de landsgrenzen moeten oversteken. Maar zeg nu zelf, een tripje naar Parijs is nooit verloren, toch?