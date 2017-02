Rihanna in Armani Privé © epa.

Gisterenavond vonden de jaarlijkse Grammy Awards plaats in Los Angeles. Op de rode loper gingen de sterren voor opvallend kleurrijke outfits. Zo stal Adele de show in een mosgroene jurk van Givenchy terwijl Rihanna dan weer opviel in een knaloranje glittertop van Armani Privé. Bekijk alle rodeloperlooks hieronder.