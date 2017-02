Raf Simons eert diversiteit op eerste modeshow voor Calvin Klein

Door: redactie

11/02/17 - 05u39 Bron: Belga

Raf Simons (L) en Pieter Mulier na de show © getty.

Voor het oog van tal van beroemdheden heeft de Belgische ontwerper Raf Simons gisteren zijn eerste collectie voor Calvin Klein voorgesteld. De show eerde de diversiteit, en omvatte enkele verwijzingen naar de huidige politieke context.

Sarah Jessica Parker arriveert © getty. Anna Wintour © getty.

Voor de show hadden de genodigden een witte bedrukte bandana gekregen, met het verzoek die tijdens de show te dragen als teken van "eenheid, inclusie, hoop en aanvaarding". De show begon en eindigde ook op de tonen van "This is not America", een nummer van David Bowie.



Bij het groeten van het publiek op het einde van de show legde Simons geen verklaringen af. De genodigden ontvingen wel een briefje waarin stond dat hij hulde wilde brengen aan Amerika, "met al deze verschillende mensen en verschillende kledingvoorschriften".



De 49-jarige Simons zes maanden geleden bij Calvin Klein, nadat hij eind 2015 vertrok bij het Franse modehuis Dior. Voor zijn eerste show voor Calvin Klein kon Simons rekenen op de interesse van een hele schare beroemdheden. Regisseuse Sofia Coppola, actrices Gwyneth Paltrow, Julianne Moore en Naomie Harris, en de invloedrijke Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour tekenden present.