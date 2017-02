Don't try this at home: vrouw zit vast in bad nadat ze te veel kokosolie gebruikte

Door: redactie

5/02/17 - 10u13 Bron: Daily Mail

© Imgur.

"Even een gezellig badje nemen," dacht deze vrouw uit Australië. Een kaarsje erbij, en wat kokosolie in het water voor een zacht velletje. Maar dat draaide toch even anders uit: toen ze eruit wou komen, bleek ze vast te zitten in het glibberige bad door al die kokosolie. "SOS! Ik kan er niet meer uit!", zo klinkt haar noodkreet op Imgur, met een foto van haar in kokos gedrenkte benen erbij.

© Imgur. "Ik heb geen grip meer. Alleen ik en mijn dik lichaam dat over en weer glijdt, gehuld in kokosolie. Naar de hel met homemade beautymiddeltjes. SOS," schrijft de Australische Imgur-gebruikster 'Denshan' bij een foto van haar glimmende benen in bad.



Een dikke, vettige aardappel

De dame in kwestie voelde zich niet helemaal lekker, dus besloot een deugddoend badje te nemen met wat badzout, een kaarsje erbij, en een flinke portie kokosolie. Alleen ging ze net iets te kwistig om met het kokosgoedje, en raakte ze niet meer uit bad door de glibberigheid. Vandaar de noodkreet op Imgur. "Ik wilde eruit nadat ik de stop uit bad had getrokken, en nu lig ik heen en weer te glijden als een dikke, vettige aardappel in een geroosterd gerecht," schrijft ze verder op Imgur. Lees ook Kapsel om zeep door je muts? Zo fix je dat

Een hete douche nemen in de winter? Dat doe je beter niet volgens huidartsen

De helft van de Belgen plast in de douche (en nog meer badkamergewoonten)