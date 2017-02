Stijlicoon Jackie Kennedy: hoe zelfs het hoedje van de first lady politiek uitademde

Door: David Devriendt

De film "Jackie" is momenteel in de bioscoop, een biopic waarin Natalie Portman in de huid kruipt van first lady Jacqueline Kennedy. Lang voor Michelle Obama droeg zij de titel van de stijlvolste first lady. Maar die stijl was politieker gekleurd dan je zou denken.

Jackie in haar beroemde roze ensemble op de luchthaven van Dallas; Een uur later zou haar man doodgeschoten worden © Getty Images. 22 november 1963. Met haar man, president John F. Kennedy, komt

Jacqueline Kennedy aan in de luchthaven van Dallas. Hij breed lachend, zij in haar roze mantelpakje en een roze pillbox hat. Het zal haar beroemdste outfit worden, want een uur later wordt John doodgeschoten op de achterbank van hun limousine en wordt Jackies deux-pièces besmeurd met bloedspatten.



Politiek statement

Over dat historische moment en de vier loodzware dagen daarna gaat de biopic 'Jackie', met een Oscargenomineerde Natalie Portman als de rouwende first lady. Net als in real life speelt dat befaamde roze mantelpakje ook in de film een grote rol. In een scène zien we haar verslagen zitten in het presidentiële vliegtuig Air Force One, naast de kist van haar man, nog steeds in die bebloede kleren. Jackie weigerde pertinent zich om te kleden die dag. Ze wou het Amerikaanse volk met de neus op de feiten drukken: "Laat ze zien welk groot onrecht me aangedaan is." Het was niet meer dan een politiek statement. Lees ook NINA tipt: vintage jeans en hoodies die net dat tikkeltje anders zijn

