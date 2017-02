3 op een rij: The Weeknd voor H&M, Gigi Hadid voor Reebok & Kylie Jenner voor Puma

© H&M/Reebok.

Celebs die samenwerken met modemerken: het is al lang geen nieuwe formule meer en toch blijft het keer op keer werken. Vaak mogen de labels zelfs het bordje 'uitverkocht' bovenhalen als een bekende kop het gezicht is. Zodus, de 3 nieuwste samenwerkingen van de week.

The Weeknd x H&M © H&M.

Op vraag van de Zweedse modegigant koos zanger The Weeknd zijn favoriete items uit de nieuwe Spring Icons mannencollectie van H&M en de beelden van die samenwerking zijn nu vrijgegeven. "Ik hou van urban items zoals bombers en hoodies die gecombineerd kunnen worden met op maat gemaakte hemden en blazers. Elk stuk is zowel fris als nonchalant. Dit is hoe menswear zou moeten zijn," heeft Abel Tesfaye oftewel The Weeknd erover te zeggen.



De collectie is vanaf 2 maart te koop in alle H&M-winkels met een herenafdeling en online op hm.com.



Gigi Hadid x Reebok

© Reebok.

Geen gebrek aan werk voor topmodel Gigi Hadid de laatste tijd. Ze loopt de ene na de andere catwalk af, is te zien in talloze campagnes, ze ontwierp net nog een tweede collectie voor Tommy Hilfiger en daar mag ze nu ook nog een megadeal met Reebok aan toevoegen. De blondine is namelijk het gezicht van de vernieuwde Club C sneaker, die voor de gelegenheid onder andere voorzien werd van een laagje glitter. Maak kennis met de: Club C Diamond Pack.



De sneaker is verkrijgbaar is vier verschillende opties: wit, zwart, beige en glitter. Ze zijn voor € 89.99 (het model met glitter kost € 99,99) te koop op reebok.be.



Kylie Jenner x Puma

© Puma.