Geniet je af en toe van de zonnebank in de winter? Vrouw laat zien waarom je dat beter niet doet

20/01/17

Met deze vriestemperaturen droomt iedereen wel eens van wat warme zonnestralen. Een kwartiertje onder de zonnebank lijkt de ideale kortetermijnoplossing en dat bruine tintje neem je er wellicht graag bij. Ongetwijfeld weet je wel dat de zonnebank niet gezond is, maar je kunt tegenwoordig nu eenmaal van alles kanker krijgen, toch? Zo dacht ook de Ierse Mags Murphy en dat kwam haar duur te staan.

Tien jaar lang woonde Mags op het zonnige Kreta. Omdat ze van zichzelf al een tintje heeft, dacht ze dat ze geen zonnecrème met hoge factor moest gebruiken. "Want dat is toch alleen voor mensen die heel bleek zijn, niet?". Toen ze daarna terug verhuisde naar Ierland, had ze het moeilijk om terug te wennen aan het veel minder warme klimaat in haar thuisland. En dus bracht ze af en toe een bezoekje aan het plaatselijke zonnebankcentrum, om toch even te kunnen ontsnappen aan de gure en koude temperaturen buiten. Dat bleef ze doen, tot er recent cellen in een voorstadium van huidkanker werden teruggevonden.



Momenteel moet ze een crème op haar gezicht smeren, die de kankercellen zou wegbranden. Niet alleen voelt dat volgens haar extreem pijnlijk aan, haar hele gezicht kleurt ook paars-rood. Op Facebook post ze nu elke dag foto's van hoe ze eruit ziet en hoe ze zicht voelt. "Natuurlijk wist ik dat bijna onbeschermd in de zon liggen en onder de zonnebank gaan slecht voor je is, maar ik sloot mijn ogen en oren ervoor. Ik hoop dat ik met deze posts iemand anders zijn ogen wel kan openen. Ik wil geen medelijden, ik wil alleen maar meer bewustwording errond. Zelfs af en toe zonnen zonder bescherming is slecht voor je huid en kan dramatische gevolgen hebben," aldus Mags op Facebook.