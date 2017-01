Zelfs Kate Moss draagt al 15 jaar dezelfde kleren

Door: ND

20/01/17 - 16u00 Bron: Lindanieuws

© photo news.

Grijp jij in de winkel ook altijd terug naar dezelfde kleur T-shirts of hetzelfde type broek? Niks om je over te schamen. Zelfs de grote Kate Moss draagt al 15 jaar hetzelfde, met een duidelijke voorkeur voor een bepaald motiefje. Als zij ermee weg komt, dan lukt jou dat ook.