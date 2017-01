Steel de stijl: simpel en elegant als Melania Trump (voor minder geld)

Door: TVM

20/01/17 - 14u00

Melania Trump in een shoot voor Harper's Bazaar. © harpers bazaar .

Vanmorgen publiceerden we al een artikel waarin we de stijl van de kersverse First Lady van de Verenigde Staten in detail ontleedden. Daarin kon je onder andere lezen dat Melania Trump van luxe houdt, en alles uit haar schier oneindige inloopkast peperduur is. Zo steel je haar stijl, maar dan voor wie zich geen Chanel en Dior kan veroorloven.

© reuters/nina.

Leren handschoenen COS, € 55, online en in de winkels te koop.

Wollen jas & Other Stories, € 195, online en in de winkels te koop.

Hakken Neo Giardini € 120, via Torfs.



© photo news/nina.

Jurk Zara, € 15,99, online en in de winkels te koop.

Pumps met slangenmotief Guess, € 91, via Sarenza.

Ring Swarovski, € 99, online en in de winkels te koop. © photo news/nina.