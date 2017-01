Lingerieontwerpster Murielle Scherre: "maak mannelijk en vrouwelijk schaamhaar weer gelijk"

Door: redactie

20/01/17 - 10u00 Bron: Charlie Magazine

Murielle Scherre op Instagram. © Instagram @lafilledo_therightthing.

Steeds meer vrouwen laten tegenwoordig hun lichaamshaar staan, als protest tegen het schoonheidsideaal. Ook Murielle Scherre, de Gentse ontwerpster achter het lingerielabel la fille d'O, schaarde zich achter het protest en dat werd haar niet in dank afgenomen door Instagram en Facebook. Dus ging ze tot actie over.

Regelmatig post Murielle Scherre kiekjes van haarzelf in lingerie op sociale media. Ze merkte echter steeds vaker op dat die foto's als ongepast gerapporteerd werden door Instagram en Facebook als er lichaamsbeharing op te zien was (Scherre scheert al een tijdje niet meer). Een sexy foto met flinke toef okselhaar op? Ongepast, aldus Instagram. Sexy foto's zonder zichtbaar lichaamshaar waren geen probleem. Reden genoeg voor Murielle om voor eens en altijd haar zegje daarover te doen.



Vlammend betoog

In een artikel op de website Charlie Magazine schrijft ze een vlammend betoog over de ongelijke standaarden tussen mannen en vrouwen als het gaat om lichaamshaar. "Scheer ik mijn schaamhaar dan beantwoord ik aan de patriarchale regels van het vrouwelijk schoon, dan mag ik mijn werk tonen op social media. Deel ik hetzelfde werk met dezelfde krachtige boodschap en laat ik mijn schaamhaar zien, dan wordt mijn foto gerapporteerd als ongepast. Was ik een man, zou dit natuurlijk helemaal geen probleem zijn," schrijft de Gentse.



Murielle pleit er dan ook voor om schaamhaar en tepels weer gelijk te maken voor mannen en vrouwen. "Ik heb even overwogen om mijn schaamhaar en tepels van geslacht te veranderen om ze toch te kunnen blijven tonen op social media. Maar ik besefte dat het belachelijk is om mezelf te veranderen om toch maar aan de norm van sociale media te voldoen. Daarom heb ik aan mezelf beloofd om trouw te blijven aan wie ik ben. Maak social media weer sociaal en stop met bodyshaming, het is deprimerend en een verspilling van je tijd en mogelijkheden."