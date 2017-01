Had je 250 miljoen: dit huis wordt het achtste wereldwonder genoemd

video De meesten onder ons betalen een paar decennia een lening af, maar voor de lucky few waarvoor geld geen probleem is, is alles mogelijk. Wie toevallig zo'n 250 miljoen dollar op overschot heeft, kan een bod doen op deze splinternieuwe luxemansion, die in de volksmond 'het achtste wereldwonder' wordt genoemd.

Gezocht: een eigenaar voor dit ultieme luxehuis op 924 Bel Air Road in Los Angeles. Niet voor gewone stervelingen, want op het prijskaartje staan heel wat nullen. 250 miljoen dollar om precies te zijn, omgerekend een dikke 234 miljoen euro. Het project werd ontwikkeld door Bruce Makowsky, dé naam in luxueuze huisvesting en is het duurste huis in de Verenigde Staten. Volgens Makowsky was er immers een leegte op de markt: "Elk jaar komen er honderden nieuwe biljonairen bij, maar er zijn niet genoeg huizen die even weelderig zijn als de jachten en privéjets die ze aankopen."



Niet goedkoop (kuch kuch), maar je krijgt er wel heel wat voor in de plaats. 12 slaapkamersuites, 21 badkamers, drie keukens, vijf bars, een fitness en een cinema met 40 plaatsen bijvoorbeeld. Verder is er ook een zwembad van 25 meter, een autocollectie van 25 miljoen en de helikopter uit de serie Airwolf. En eens je uitgekeken raakt op de wijnkelder vol champagne, kan je je bezighouden met de handgemaakte tafeltennis- en biljarttafels, een bowlingzaal, 130 kunstwerken, een welness en een speciale 'snoepkamer' die je spontaan gaatjes in je tanden doet krijgen.



Maar een van de grootste voordelen is toch wel het uitzicht: er is een onbelemmerd zicht van 270 graden: van de besneeuwde bergtoppen tot de Grote Oceaan, met een spectaculair zicht op de skyline van LA ertussenin.