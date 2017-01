Melania houdt van duur, duurder, peperduur: haar stijl in 7 stappen ontleed

Door: Eefje Oomen

20/01/17 - 08u53 Bron: AD

© photo news.

Wat draagt ze? In welke kleur? En, vooral, van wie? Melania's inauguratiejurk is al weken voer voor gepeperde discussies in Amerikaanse modekringen. De stijl van de nieuwe presidentsvrouw in zeven stappen ontleed.

Wonderlijk, misschien, maar in tijden dat Trump-haters en Trump-fans elkaar in de VS nog steeds op alle fronten in de haren vliegen, is zelfs dé outfit voer voor politiek debat. Of, preciezer: de twéé outfits waarin Trumps pronte eega Melania tijdens die o zo plechtige inauguratie overdag en 's avonds acte de présence gaat geven.



Het begon allemaal met een statement van de Franse modeontwerper Sophie Theallet dat ze nooit zaken zou willen doen met een stel dat zich van 'racistische en seksistische' retoriek bediende, en andere designers zo dwong stelling te nemen. Inmiddels zijn er hele sites volgeklad over wie er nu wel of niet voor de Trumps willen ontwerpen.



Marc Jacobs niet, Tommy Hilfiger weer wel. En dan is er nog de netelige kwestie 'made in the USA'. Want kiest Melania op het moment suprême wel voor een ontwerp van vaderlandse bodem? Ze likkebaardt van Parijse haute couture, maar zou zich zomaar eens de woede van Trumps patriottistische achterban op de hals kunnen halen als ze ook dit keer in een Dior verschijnt. Een ding is zeker: niemand weet zeker wat ze kiest. De kleding blijft tot het laatste uur net zo geheim als de trouwjapon van prinses Kate of de inhuldigingsjurk van Koningin Máxima. En, neen, die vergelijking is geen majesteitsschennis, want bij gebrek aan koningshuis wordt het echtpaar vanaf vandaag de facto 'Amerikaanse royalty'.



Valt er dan tevoren niks over Melania's voorkeur te zeggen? Zeker wel. De geboren Sloveense blijkt, sinds haar verschalking van Donald én diens creditcard, opmerkelijk consequent in haar kledingstijl.



$$$

Michelle Obama droeg zowaar nog af en toe iets betaalbaars, van Gap of J. Crew. Net als Koningin Máxima of prinses Kate ook wel eens bij Zara shoppen. Maar of we Melania ooit in een zuinig fashion statement zullen zien? Tot nu toe is alles uit haar schier oneindige inloopkast duur, duurder of peperduur. Het hele verhaal begint zo'n beetje bij duizend euro (voor dat zogenaamde simpele roze Gucci-bloesje bij het presidentiële debat) en zwenkt uit naar een ton: het prijskaartje van de Dior-jurk waarin ze in 2005 met Trump trouwde. Melania (links) draagt het liefst effen kleding. Altijd met een stevig prijskaartje. © afp.

Uni

Tot enkele jaren geleden wilde een van de rijkste vrouwen van de VS nog wel eens in een multi-kleurig niemendalletje op een van die vele glamourfeestjes in The Apple verschijnen, maar inmiddels lijkt ze zo'n beetje fobisch voor alles wat met prints, bloemen, en streepjes te maken heeft. Melania zweert bij effen, en nog eens effen, en hult zich zelfs het liefst van top tot teen in dezelfde kleur (met, vaak, beige hakken). Dankzij haar hoge hakken lijkt Melania vaak groter of even groot dan haar man. © afp.

Rode zool

Snel vraagje. Wie is er langer? Trump of zijn vrouw? Ha, fout. Donald is 1,91 en Melania 'slechts' 1.80 meter. Dankzij haar onmetelijke collectie naaldhakken oogt ze op het podium echter vaak rijziger dan haar man. En als we hakken zeggen, zeggen we Louboutins. De nieuwe presidentsvrouw is verliefd op de beroemde Franse stiletto's met de herkenbare rode zool. (Instapmodel: circa 500 euro.) We mogen het niet over overzetboten hebben -niet respectvol- maar kloeke voeten heeft Melania wel: maat 42. Melania Trump (midden) hult zich vaak in hetzelfde chique kleurenpallet als Claire Underwood. © afp.

Maagdelijk

Of Melania een van die vele hooggeplaatste Claire Underwood-fans is, vertelt de geschiedenis niet. Maar ze hult zich sinds campagnetijd wel opvallend vaak in hetzelfde chique kleurenpalet als de fictieve presidentsvrouw/hoofdrolspeelster uit Netflix-serie House of Cards. Ze draagt veel wit; bijvoorbeeld op die beroemde verkiezingsavond in november. (Een jumpsuit van Ralph Lauren.) En zwart. En ijsblauw, camel, beige. Wit zou trouwens, gezien de keuzes van haar voorgangers, ook een voor de hand liggende tint voor de inauguratie zijn. © ap.

Strak

Hillary had stevige heupen, Michelle een aanwezig achterste en Eleanor Roosevelt een ferm postuur: dingetjes waar de ontwerpers toch even rekening mee moesten houden. Maar Melania, ex-model met ultiem zandlopersilhouet? Die komt met alles weg. Logisch dus dat ze zich vroeger - pre Witte Huis- op gala's zonder gêne in niks verhullende zijden gevalletjes hulde. Als (aankomende) First Lady houdt ze het graag bij strak, héél strak. Bijna alles wat ze aan heeft, zit zo'n beetje op haar lijf gelijmd. Melania oogstte lof met haar witte jurk met pofmouwen. © afp.