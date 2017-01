Is dit nu al de grootste modesamenwerking van 2017?

© Instagram @david_boots.

Modehuis Louis Vuitton slaat de handen in elkaar met het Amerikaanse skatelabel Supreme. Er waren al langer geruchten over een mogelijke samenwerking, en die werden vandaag bevestigd tijdens het defilé van Vuitton in Parijs. De mannelijke modellen droegen namelijk accessoires uit de samenwerkingscollectie. Het internet ontplofte alvast even toen het nieuws bekend werd gemaakt.

Supreme werd 23 jaar geleden opgericht door James Jebbia in New York. De afgelopen jaren groeide het label uit van een cultmerk tot een van de meest gehypete brands ter wereld. Toen ze onlangs nieuwe sweaters uitbrachten met enkel en alleen het logo van het merk op, waren er zoveel mensen aan het aanschuiven dat er een aantal zware gewonden vielen. En dat is maar één voorbeeld. Het skatemerk ging eerder al samenwerkingen aan met grootheden als The North Face, Nike, Levi's, Vans, COMME des GARCONS en Timberland, maar dit is veruit hun grootste en meest luxueuze samenwerking ooit.



Voor het prestigieuze modehuis Louis Vuitton is het eveneens niet de eerste keer dat ze een samenwerking aangaan met een streetwearmerk. Zo werkten ze bijvoorbeeld al samen met graffiti-kunstenaar Stephen Sprouse, Pharrell Williams en Kanye West. Aangezien zowel Supreme als Louis Vuitton beiden bekendheid vergaarden met hun logo's is een samenwerking niet zo heel verrassend. En daarnaast behoren de twee merken tot de populairste labels du moment. Dat de collectie de deuren uit zal vliegen, en daarna voor nog meer geld online verkocht zal worden, staat dan ook in de sterren geschreven.



De samenwerking met Supreme bestaat onder meer uit kleren, accessoires, schoenen, meestal met de logos van de twee merken in het groot op afgedrukt. Een deel van collectie zal in de winkels van Louis Vuitton vanaf 17 juli te koop zijn. In de weken erna, worden steeds nieuwe items bij te koop aangeboden.