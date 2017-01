Nike sportswear ontwerper: "Sporters moeten zich vooral goed in mijn kleding voelen"

Johanna Schneider. © Nike.

Johanna Schneider, de Berlijnse NikeWomen Sportswear designer, is één van de ontwerpers achter de nieuwe Tech-collectie van Nike. Ter gelegenheid van de lancering van die sportlijn beantwoordt ze een aantal vragen.

Het evenwicht tussen pasvorm en functie, tussen gevoel en beweging staat centraal in het design van Schneider. Tijdens haar opleiding aan de ESMOD-school voor modeontwerp in Berlijn focuste ze op mode en sportkleding. Schneider combineerde bijna een decennium lang haar liefde voor actiesporten (ze is een enthousiaste snow- en skateboarder) met streetstyle, vooral in projecten samen met merken als Acronym, Stone Island en NikeLab.



Welke items moet elke vrouw in haar kast hebben?

"Natuurlijk zijn er de essentiële bascis zoals een aansluitend leren jasje, een goede jeansbroek en een simpel wit T-shirt die we terugvinden in de garderobe van elke vrouw. Bij Nike hebben we deze items goed bestudeerd om zo deze items met onze productiemethodes en -materialen zoals Tech Knit te kunnen verbeteren. We weten dat onze klant nomadisch van aard is en we willen stuks creëren die passen bij haar vluchtige on the go levensstijl," vertelt Schneider.



Wat draagt die klant in de lente van 2017 qua sportkledij?

"In de lente worden we continu blootgesteld aan weersveranderingen. We gaan van buiten naar binnen, we hebben het koud en dan weer warm en het is buiten nat of droog," legt Schneider uit. "De uitdrukking 'look good, feel good, play good' inspireerde ons om een totale look van kop tot teen te ontwerpen. We creëerden een collectie binnen Tech Pack met verschillende opties voor alle individuele behoeften."



