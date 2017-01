Met uitsterven bedreigd: de hipster

© Thinkstock.

Intussen kent iedereen wel de hipster met zijn netjes getrimde baard, opvallende bril en ruitjeshemd. Als je je stoort aan die overload van hippe foto's van latte art, avocadotoast, tatoeages en retrofietsen op social media, weet dan dat je niet alleen bent. We ergeren ons aan de hipster omdat hij niet authentiek en té trendy is. Maar geen paniek: hij is met uitsterven bedreigd, zegt de Nederlandse cultuursocioloog Janna Michael.

Hipster is een verzamelnaam voor fashionable twintigers en dertigers die in de stad wonen en een creatief beroep uitoefenen. Janna Michael bevroeg 59 Nederlandse, Duitse en Deense jongeren tussen 21 en 37 jaar. Vaak mensen die perfect aan de beschrijving van de hipster voldoen, maar die het niet willen zijn. "Ook al behoorden ze zelf tot de groep, noemden ze de hipster te trendy en niet origineel", vertelt Michael vandaag in de Nederlandse krant Trouw.



De grondlegger van het hipsterdom

Als je denkt de hipster nog niet zo lang bestaat, ben je fout. Hij bestaat al sinds de jaren 40. Volgens cultuur- en media-experte Linda Duits is de New Yorkse zanger Harry Gibson (1915-1991) de eerste, echte hipster, maar al snel ontstond er een heuse subcultuur. Gibsons soortgenoten hadden toen al een eigen taal, muziek, kledingstijl. En eigen waarden: het draaide om echt zijn en veel zelfreflectie. Michael zegt dat de hipster in 2000 een comeback maakte in New York. Twintigers en dertigers die anders durfden te zijn, zich op creativiteit en duurzaamheid focusten, van donkere boeken, filosofie en onbekende, underground bands houden.



Maar waarom zijn ze niet geliefd? Omdat ze graag moeilijk doen. Maar ook daarover hebben we goed nieuws. Dit subcultuur is nu vanzelf aan het verdwijnen omdat er tegenwoordig zoveel verschillende soorten hipsters zijn. Niemand lijkt nog precies te weten wat een hipster nu echt is. Of hoe een probleem zichzelf soms kan oplossen.