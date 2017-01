Mannencollectie Balenciaga is een ode aan Bernie Sanders

© Instagram @nicolabaldacci.

Gisteren werd de herfst/winter mannencollectie voor 2017 van Balenciaga voorgesteld in Parijs, en het waren de verwijzingen naar Bernie Sanders die de aandacht trokken. Creatief directeur Demna Gvasalia, die afstudeerde aan de Antwerpse modeacademie, inspireerde zich heel duidelijk op het logo van de Amerikaanse Democratische politicus, en plaatste dat op hippe bomberjassen, sjaals en T-shirts.

De Georgiër Demna Gvasalia ontwerpt nog maar een paar seizoenen voor Balenciaga, maar zijn collecties werden keer op keer op veel lof onthaald. Hij slaagt er in telkens exact te ontwerpen wat de modemassa wil dragen, en daar wordt maar al te graag grof geld voor neergeteld. Zo is een gigantische rode donsjas met een prijskaartje van 3.000 euro overal hopeloos uitverkocht. En dat terwijl je nu moeilijk kunt spreken van een erg origineel of arbeidsintensief ontwerp. Er zijn weinig designers die hem dat na doen.



Zijn nieuwste mannenlijn, die hij gisteren voorstelde op de Parijse catwalk, werd ook weer de hemel in geprezen door de vakpers. Hij liet zich voor de collectie inspireren op kantoorkledij én Bernie Sanders. U weet wel, de Democratische politicus die ooit meedingde naar het Amerikaanse presidentschap. Demna gebruikte het logo van Bernie, verving zijn naam door Balenciaga, voegde er nog een streepje aan toe onderaan en plaatste het op jassen, T-shirts, sweaters en sjaal. En hé, schreven wij onlangs niet dat logo's weer helemaal terug en vogue zijn? Op social media is dit nu alvast de drukst besproken show van de mannemodeweken. Well done Gvasalia.