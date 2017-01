Het internet verbaasd: waar is het been van Kendall naartoe?

Door: redactie

19/01/17 - 11u23 Bron: Huffington Post

Drie opgetutte jongedames, waaronder Kylie en Kendall Jenner, poseren in hun mooiste jurk voor de fotograaf. Daar is niets opvallends aan, de beroemde Kardashianzusjes posten er zo wel elke dag eentje online. Maar het internet vraagt zich deze keer wel heel hard af waar het been van Kendall naartoe is.