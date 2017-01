Door: TVM

19/01/17 - 11u08

Blake Lively © ap.

Vannacht vonden de People's Choice Awards plaats in Los Angeles, waarbij het Amerikaanse publiek zelf mocht stemmen voor hun favoriete artiesten, film- en tv-sterren. Hier schreven we al dat presentatrice Ellen DeGeneres drie awards heeft gewonnen en dan ook de recordhouder van de populaire prijs is. Bij de awards hoort natuurlijk ook een rode lopermoment en daar trokken celebs naar goede gewoonte prachtige jurken voor aan. Onze favoriet? Blake Lively in mini-jurkje!