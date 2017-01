Alicia Keys draagt na een jaar opnieuw make-up

Door: redactie

19/01/17 - 10u00 Bron: Yahoo

© Allure.

In juni vorig jaar legde zangeres Alicia Keys in de media uit waarom ze besloot om voortaan geen make-up meer te dragen. Voor een fotoshoot van het magazine Allure maakt ze nu voor het eerst een uitzondering, al prijkt ze op de cover van het blad nog altijd helemaal naturel.

Alicia Keys was het vorige zomer naar eigen zeggen "beu om zichzelf te verstoppen". Ze zette een punt achter haar gewoonte om elke dag mascara, eyeliner of lippenstift aan te brengen, en ging voortaan volledig make-uploos door het leven. Een moedige beslissing, waar de mooie vrouw mee wegkomt.



De zangeres maakte onlangs voor het modemagazine Allure voor het eerst een uitzondering. Tijdens een fotoshoot voor dat blad kreeg een visagiste toch de mogelijkheid om zich met dikke strepen eyeliner uit te leven op het gezicht van Alicia. De zangeres reageert erop door te zeggen dat ze niet helemaal tégen cosmetica is. De boodschap die ze aan de lezer wil meegeven is simpel: "Ik ben geen slaaf van make-up, maar ik ben ook geen slaaf van géén make-up. Make-up is een vorm van zelfexpressie. Ik wil niemand met de vinger wijzen die het wel draagt, en niemand zou zich moeten schamen over de manier waarop je jezelf uitdrukt."



In onderstaand filmpje van Allure zie je hoe de visagiste haar eyeliner aanbrengt. Op de cover prijkt wel een trotse Alicia zonder make-up.