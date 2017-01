Lang gezocht en uiteindelijk toch gevonden: een ontwerper die Melania Trump wil kleden voor inauguratie

Melania Trump. © afp.

Het was een moeizame zoektocht voor de kersverse First Lady van de Verenigde Staten om een ontwerper te vinden die haar wou kleden voor de inauguratie van haar echtgenoot Donald Trump. Nu lijkt ze toch iemand gevonden te hebben: Ralph Lauren.

"Als een immigrant heb ik zelf de kans gekregen om mijn dromen na te jagen in de VS. Ik vind diversiteit, individuele vrijheid en respect voor alle levensstijlen ontzettend belangrijk. Daarom wil ik niet geassocieerd worden met de toekomstige First Lady. De racistische, seksistische en xenofobe uitspraken van haar man tijdens zijn campagne stroken niet met de waarden die ik nastreef," schreef de Franse ontwerpster Sophie Theallet een paar weken geleden op Instagram.



Kort daarop sloten ook talloze andere bekende ontwerpers als Tom Ford en Marc Jabobs zich daar openlijk bij aan. Haar man mag het dan moeilijk hebben om artiesten te vinden die willen optreden op zijn inauguratie aanstaande vrijdag, Melania had het even lastig om een ontwerper te vinden die haar wou kleden. Had, want Women's Wear Daily meldt nu dat de Amerikaanse ontwerper Ralph Lauren de jurk van Melania ontwerpt.



Dat net hij de jurk ontwerpt is redelijk onverwacht, aangezien Lauren tijdens de Amerikaanse verkiezingsstrijd verschillende keren Hillary Clinton kleedde. Zelfs tijdens haar laatste speech droeg Clinton een mantelpakje van de ontwerper. Dat hij haar vaste ontwerper zou worden, stond dan ook als een paal boven water. Al blijkt Laurens politieke voorkeur dan toch minder door te wegen dan eerder gedacht.